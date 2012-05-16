Кличко: можно провести люстрацию по примеру Грузии

Об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко во время общения с блогерами и представителями общественных организаций Чернигова, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Люстрация кадров – это необходимое условие выведения Украины из глубокого политического и экономического кризиса. Я убежден, что нужно увольнять тех людей, которые брали взятки и наживались, вместо того чтобы работать в интересах государства, которые дискредитировали профессию правоохранителей, защитников граждан», - сказал В.Кличко. Он убежден, что в качестве примера успешного реформирования правоохранительной сферы необходимо взять Грузию, где за короткое время удалось полностью перезагрузить правоохранительную систему.

«В Грузии, так же как и в Украине, чрезвычайно короткой была «лава запасных» - неоткуда было брать квалифицированные кадры. При этом после увольнения за один день всех работников милиции, правительству Михаила Саакашвили необходимо было на протяжении месяца найти и научить людей. И грузины нашли мудрое решение – возвращать из-за границы молодых людей, трудовых мигрантов, которые тысячами выехали из Грузии в поисках лучшей судьбы - работы и образования. И самым большим вызовом для грузинской власти стало гарантирование этим людям стабильной работы, приличной заработной платы, социальной защиты», - сказал В.Кличко.

«Считаю, что Украине стоит идти таким же путем, принимать во внимание опыт Грузии по этих вопросам. Нужно гарантировать молодым украинцам возможность строить свою жизнь в Украине, тогда они будут возвращаться и будут работать в интересах государства», - отметил лидер «УДАРа».

Политик также ответил на вопрос о том, каким образом можно активизировать молодых людей в Украине. «Это задача для каждого из нас. Молодежь думает, что ничего не решает, но в действительности недооценивает себя. Это наша задача, задача политиков новой формации - активизировать, разбудить людей. Со мной лично это произошло в 2004 году. Поверьте, я не планировал принимать участие в политических событиях того времени. Но в определенный момент я почувствовал, что от меня, от моей позиции тоже что-то зависит. И сегодня я знаю – люди будут более активными, ответственными, если осознают свою значимость. И именно молодые политики должны убедить общество в том, что каждый его представитель может влиять на ситуацию в стране и может изменить собственную жизнь», - считает В.Кличко.