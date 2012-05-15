Высший спецсуд сегодня рассмотрит кассацию на приговор Тимошенко

Сегодня в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел будет рассматриваться кассационная жалоба защитника Александра Плахотнюка в интересах экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на решение Апелляционного суда Киева и приговор Печерского районного суда Киева по «газовому» делу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», заседание суда начнется в 10.00 (ул. Пилипа Орлика, 4-я).

Как отмечается в сообщении, защитник просит Высший специализированный суд Украины отменить постановление Апелляционного суда Киева от 23.12.2011 года по делу по обвинению Ю.Тимошенко и приговор Печерского районного суда Киева от 11.10.2011 года, а уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко закрыть в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

А.Плахотнюк указывает на необоснованность решений судов двух инстанций, отмечает многочисленные нарушения прав Ю.Тимошенко во время досудебного следствия, рассмотрения дела в суде первой инстанции и в апелляционном суде. В частности, речь идет об односторонности, несостязательности, необъективности судебных рассмотрений, лишении Ю.Тимошенко права на защиту, ознакомление материалов дела, проведение полного досудебного следствия, подчеркнули в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы. В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решение судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.