Янукович подарил Донецку аппарат, аналогов которому нет в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.Янукович, в частности, осмотрел единственное в перинатальных центрах Украины отделение гравитационной хирургии крови, родильный и акушерско-операционный блоки, отделения неонатального наблюдения и лечения новорожденных.

Глава государства поздравил родителей новорожденных, пожелал им и их малышам здоровья и семейного уюта.

Он подчеркнул, что развитие в Украине сети современных перинатальных центров с самым лучшим оборудованием и высокопрофессиональными специалистами является одним из приоритетов государственной политики.

«Мы будем четко идти по этому пути: из года в год будем наращивать строительство перинатальных центров, оснащать самым лучшим оборудованием, чтобы поднять уровень защиты матери и ребенка», - заявил глава государства.

Президент выразил уверенность, что Украине удастся быстро приблизиться к мировым стандартам в сфере охраны материнства и детства.

Важно, отметил В.Янукович, в кратчайшие сроки создать все надлежащие условия для охраны жизни и здоровья матери и ребенка. Особое внимание, по словам главы государства, в этом контексте будет уделено сокращению смертности при родах, а также лечению разных патологий. Президент добавил, что Донецкий областной перинатальный центр уже имеет достижения в этом направлении.

Президент вручил руководству центра сертификат на современный фетальный двухплодный монитор. Речь идет о новейшем аппарате, аналогов которому нет в украинских клиниках - монитор позволяет следить за развитием сразу двух плодов у женщины, вынашивающей двойню, отметили в пресс-службе.

Также дополнительное оборудование передал перинатальному центру в Донецке Фонд Виктора Пинчука. В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, переданы 1 аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса, 2 аппарата неинвазивной вентиляции легких, 6 инкубаторов закрытого и открытого типа, транспортный инкубатор, электроэнцефалограф, следящая и вспомогательная аппаратура.