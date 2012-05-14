Британские чиновники еще думают, ехать ли на футбол в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом перед началом заседания Совета иностранных дел ЕС заявил министр иностранных дел Великобритании Вильям Хейг.

“Вопрос посещения находится в процессе пересмотра”, - сказал он, отметив, что раньше были планы посещения британскими правительственными чиновниками финальной части Чемпионата Европы по футболу в Украине.

В.Хейг напомнил, что в октябре в Украине состоятся парламентские выборы. “Мы хотим направить как можно больше наблюдателей на выборы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, Совет иностранных дел Европейского Союза планирует рассмотреть вопрос отношений с Украиной, в частности, вопрос будущего Соглашения об ассоциации, а также вопрос посещения европейскими политиками матчей Евро-2012 в Украине.