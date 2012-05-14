Британские чиновники еще думают, ехать ли на футбол в Украину
Великобритания пока не определилась относительно посещения матчей Евро-2012 в Украине.
|Вильям Хейг уже знает, что наблюдатели на выборах будут точно
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом перед началом заседания Совета иностранных дел ЕС заявил министр иностранных дел Великобритании Вильям Хейг.
“Вопрос посещения находится в процессе пересмотра”, - сказал он, отметив, что раньше были планы посещения британскими правительственными чиновниками финальной части Чемпионата Европы по футболу в Украине.
В.Хейг напомнил, что в октябре в Украине состоятся парламентские выборы. “Мы хотим направить как можно больше наблюдателей на выборы”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 мая, Совет иностранных дел Европейского Союза планирует рассмотреть вопрос отношений с Украиной, в частности, вопрос будущего Соглашения об ассоциации, а также вопрос посещения европейскими политиками матчей Евро-2012 в Украине.