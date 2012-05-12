Луценко: два года в стране правит организованная преступная группировка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обращении Ю.Луценко к участникам Форума объединенной оппозиции, которое огласила его жена Ирина.

Ю.Луценко отметил, что два года тому назад В.Янукович объявил войну демократии и свободе, его фальшивые обещания оставили миллионы избирателей без работы, без защиты, без надежды.

«Сегодняшний Форум объединенной оппозиции дает соотечественникам сигнал о том, что черту рабства нельзя переступить нелегально. Этот выбор нужно сделать решительно, уверенно и вместе с «Батькивщиной»!», - подчеркнул Ю.Луценко.

В обращении отмечается, что два года бесконтрольного господства «организованной преступной группировки Партии регионов, которая превратила страну в полудурдом-полуконцлагерь» – завершено. «Объединение украинских оппозиционных демократических сил в единый кулак возвращает стране надежду на общество, где будет господствовать дух справедливости, личной свободы и национального достоинства», - добавил Ю.Луценко.

При этом он выразил убеждение, что объединение вокруг «Батькивщины» Юлии Тимошенко, «Фронту Змін», ПРП, «За Украину», Народного Руха и Самообороны – это не просто очередная политическая комбинация.

«Объединенная оппозиция – это усвоенный урок необходимости единения во имя национальных интересов, которые выше любых партийных и вождистских расчетов. Объединенная оппозиция – это конкретная программа европейской альтернативы нынешнему культу бандитизма, наживы и лжи. Объединенная оппозиция – это понятный путь к разрушению разбойничьего межигорского Карфагена», - написал Ю.Луценко в обращении.

Он заметил, что именно «понимание смертельной угрозы диктатуре В.Януковича от нашего объединения толкает властное зло на откровенный бандитизм против своих политических оппонентов».

И такой шанс дает объединенная демократическая оппозиция, отметил он.

«Мы объединились, чтобы покончить с культом «Мурки» и отрепья имперских мифов, чтобы возродить украинскую культуру и вернуть гордость за свою страну... Если мы продемонстрируем нашу веру, нашу отвагу, нашу силу духа – межигорский Карфаген будет разрушен», - добавил он.