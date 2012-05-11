Левочкин подтвердил, что во вторник Янукович поедет в Москву
16:24, 11 мая 2012Политика
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15 мая Президент Украины Виктор Янукович планирует посетить Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите СНГ.
|Левочкин рассказал о цели визита
Во время мероприятия предусматривается, в частности, обмен мнениями относительно ключевых направлений развития СНГ, актуальных вопросов многостороннего сотрудничества и других тем, представляющих взаимный интерес для стран - участниц Содружества.
Как отметил С.Лёвочкин, в Москве состоится общение главы государства со своими коллегами, во время которого будут обсуждаться ключевые направления двустороннего взаимодействия в контексте активизации дальнейшего сотрудничества.
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