Левочкин подтвердил, что во вторник Янукович поедет в Москву

Об этом сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина.

Во время мероприятия предусматривается, в частности, обмен мнениями относительно ключевых направлений развития СНГ, актуальных вопросов многостороннего сотрудничества и других тем, представляющих взаимный интерес для стран - участниц Содружества.

Как отметил С.Лёвочкин, в Москве состоится общение главы государства со своими коллегами, во время которого будут обсуждаться ключевые направления двустороннего взаимодействия в контексте активизации дальнейшего сотрудничества.