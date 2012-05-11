Насильников Оксаны Макар будет судить женщина

Как пишет газета «Сегодня», уже известен судья, который будет вести дело.

«Это будет женщина, у которой 20 лет стажа работы судьей. Она вела дела об убийствах и изнасилованиях. Выбрал ее компьютер. Имя ее мы пока не разглашаем, чтобы избежать давления на судью», - сообщил изданию председатель Центрального райсуда Николаева Александр Голубкин.

Будет ли процесс открытым, судья решит на предварительном заседании. «Обычно заседания по таким делам закрытые. Так как подозреваемым или свидетелям может, к примеру, быть стыдно говорить о том, что он делал с жертвой. А суду важна даже малейшая деталь», - сказал А.Голубкин.

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В то же время защитники матери погибшей девушки требуют, чтобы суд был открытым.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего пытались ее задушить и сжечь. Девушка с ожогами 55% тела была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Она умерла 29 марта в Ожоговом центре Донецка.

25 апреля Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение и передала в Центральный районный суд Николаева уголовное дело по обвинению трех убийц О.Макар.