Тигипко не смущает, что он богаче Азарова

Вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Украины Сергея Тигипко не смущает тот факт, что в прошлом году он получил больший доход, чем премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Тигипко сказал журналистам, отвечая на вопрос, не смущает ли его то, что он богаче премьер-министра.

«Нет, я достаточно долго, годами работал в бизнесе, я декларирую свои доходы», - сказал С.Тигипко.

Он также отметил, что неоднократно показывал свой дом журналистам.

«Я давно это сделал. У меня были несколько раз, телекомпании показывали, интервью брали у меня, снимали. Каких-либо проблем тут вообще нет», - добавил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованной декларации о доходах, С.Тигипко в 2011 году получил совокупный доход в размере 26 млн 911,227 тыс грн.

В то же время, Н.Азаров за 2011 год задекларировал 837 тыс 264,01 грн.