Тигипко не смущает, что он богаче Азарова
13:13, 10 мая 2012Политика
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Вице-премьер в прошлом году получил больший доход, чем премьер-министр.
|Тигипко не стыдится, что богаче шефа
Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Тигипко сказал журналистам, отвечая на вопрос, не смущает ли его то, что он богаче премьер-министра.
«Нет, я достаточно долго, годами работал в бизнесе, я декларирую свои доходы», - сказал С.Тигипко.
Он также отметил, что неоднократно показывал свой дом журналистам.
«Я давно это сделал. У меня были несколько раз, телекомпании показывали, интервью брали у меня, снимали. Каких-либо проблем тут вообще нет», - добавил вице-премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, согласно обнародованной декларации о доходах, С.Тигипко в 2011 году получил совокупный доход в размере 26 млн 911,227 тыс грн.
В то же время, Н.Азаров за 2011 год задекларировал 837 тыс 264,01 грн.
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