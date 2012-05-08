Регионал говорит, что Карпачева слишком увлеклась игрой в «избитую Тимошенко»

Заявление бывшего Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачевой о подделке ее обращения в прокуратуру - абсурдное.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Олег Надоша, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Н.Карпачева как юрист понимает, что шаги прокуратуры вполне законные», - отметил народный депутат. «И знает, что подделкой занималась она сама, а не прокуроры, которые в рамках закона отреагировали на ее заявления», - добавил депутат.

«Но бывший омбудсмен так увлеклась игрой в «избитую Тимошенко», что «подвела под монастырь» своими действиями коллег, которых заставила поставить подписи под сфальсифицированным документом», - отметил он.

«Я думаю, что ее сотрудники могут обратиться и в суд с заявлениями о давлении на них, об обнародовании без их ведома документа, в который были внесены неизвестные им правки», - отметил парламентарий.

«Вместе с тем очень похоже на то, что все нынешние заявления экс-обмудсмана всего лишь обусловлены ее желанием заручиться поддержкой оппозиции с целью остаться в политике. Вполне возможно, что даже быть избранной народным депутатом по спискам политисилы Тимошенко», - резюмировал О.Надоша.

Как сообщалось, Н.Карпачева заявила, что прокуратура подменила ее обращение к генеральному прокурору Виктору Пшонке об избиении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко во время перевозки из колонии в больницу.