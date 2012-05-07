В ПР думают, что Карпачева критикой власти мостит себе место в списке БЮТ
Дмитрий Шпенов видит в заявлениях Карпачевой лишь предвыборную риторику и стремление заработать дополнительные электоральные баллы.
|Дмитрий Шпенов предлагает дождаться избирательных списков БЮТ
Об этом заявил член фракции Партии регионов, председатель подкомитета по вопросам судоустройства и статуса судьей Комитета ВР по вопросам правосудия Дмитрий Шпенов, сообщает пресс-службап Партии регионов.
«Это далеко не первый пример того, как политик, начавший «дрейф» в сторону БЮТ, вдруг начинает «прозревать» и видеть недостатки в действиях власти. Думаю, последние заявления госпожи Карпачевой следует расценивать исключительно как старт ее избирательной кампании в качестве кандидата в народные депутаты от БЮТ», - подчеркнул Д.Шпенов.
«С приближением выборов мы еще не раз увидим, как люди, недавно оценивавшие действия власти сдержанно или даже позитивно, вдруг затянут характерную для своей новой политической силы песню о давлении и репрессиях. Ничего, кроме предвыборной риторики и стремления заработать дополнительные электоральные баллы, в этих заявлениях нет и не будет», - уверен он.
«Давайте дождемся обнародования избирательных списков БЮТ, и все встанет на свои места», - сказал Д.Шпенов.