В ПР думают, что Карпачева критикой власти мостит себе место в списке БЮТ

Шквал критических комментариев в адрес власти со стороны бывшего Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачевой продиктован ее планами быть избранной народным депутатом по спискам Блока Юлии Тимошенко.

Об этом заявил член фракции Партии регионов, председатель подкомитета по вопросам судоустройства и статуса судьей Комитета ВР по вопросам правосудия Дмитрий Шпенов, сообщает пресс-службап Партии регионов.

«Это далеко не первый пример того, как политик, начавший «дрейф» в сторону БЮТ, вдруг начинает «прозревать» и видеть недостатки в действиях власти. Думаю, последние заявления госпожи Карпачевой следует расценивать исключительно как старт ее избирательной кампании в качестве кандидата в народные депутаты от БЮТ», - подчеркнул Д.Шпенов.

«С приближением выборов мы еще не раз увидим, как люди, недавно оценивавшие действия власти сдержанно или даже позитивно, вдруг затянут характерную для своей новой политической силы песню о давлении и репрессиях. Ничего, кроме предвыборной риторики и стремления заработать дополнительные электоральные баллы, в этих заявлениях нет и не будет», - уверен он.

«Давайте дождемся обнародования избирательных списков БЮТ, и все встанет на свои места», - сказал Д.Шпенов.