Мороз считает своих зятя и младшую дочь готовыми политиками

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что его удручает наличие родственников в различных избирательных списках.

Об этом он сказал в интервью газете «Факты» от 14 сентября, отвечая на вопрос, хотел ли бы он для внуков политической карьеры.

"У старшей дочери Ирины сыновья уже студенты. Отношение к политике в ее семье более-менее ровное, суть коллизий они понимают. У младшей - Русланы - дети танцуют в ансамбле Вирского. Бывали неоднократно на гастролях. Но танцы пониманию политики не препятствуют. Средний ее сын Саша, например, о ней в курсе. Сама же младшая дочь, как и ее муж, в тонкостях политической ситуации разбираются глубоко. Они - готовые политики и, думаю, не подвели бы себя в любом качестве», - отметил А.МОРОЗ.

Однако, считает он, «такая политическая перспектива не может достигаться с моей помощью».

«Наличие родственников в различных избирательных списках меня удручает. Социалисты в этом отношении принципиальны, мы осуждаем кумовство в политике", - подчеркнул А.МОРОЗ.