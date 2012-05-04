Меджлис говорит Тимошенко, что она нужна Украине живой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Батьківщина”, об этом говорится в обращении президиума Меджлиса крымско-татарского народа к Ю.Тимошенко.

“В Меджлисе крымско-татарского народа крайне обеспокоены резким ухудшением Вашего состояния и непосредственной угрозой Вашей жизни вследствие объявленной Вами голодовки в знак протеста против произвола и репрессий, которые осуществляются действующей властью. Мы осознаем, что с Вашей стороны это является применением крайней формы борьбы против несправедливости и издевательств”, – говорится в документе.

В Меджлисе напоминают, что в самые тяжелые времена борьбы крымско-татарского народа с коммунистическим режимом СССР, активисты крымско-татарского национального движения также прибегали в тюремных условиях к голодовке как к крайней форме протеста против бесправия и репрессий. «Но когда у голодающих наступала крайняя степень изможденности и они находились на грани смерти, тюремные надзиратели осуществляли насильственные действия по принудительному введению в организм голодающих специальных смесей», - отмечается в обращении.

«Уважаемая Юлия Владимировна, чувствуя Вашу боль и осознавая Вашу готовность к самопожертвованию во имя Украины, мы утверждаем: украинское общество нуждается в сохранении Вами собственной Жизни и Здоровья, предоставленных Всевышним. Умоляем, просим Вас прекратить голодовку», – говорится в обращении Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко объявила голодовку 20 апреля в знак протеста против жестокого поведения и применения физической силы во время принудительной госпитализации в харьковскую больницу.