Адвокат: Мельниченко хотят заставить не давать показаний в деле Щербаня

Об этом Н.Недилько заявил УНИАН, комментируя информацию некоторых СМИ, что Н.Розинская нарушила правила дорожного движения и пыталась сбежать.

Н.Недилько сообщил, что вчера ему позвонила Н.Розинская и рассказала о том, что остановила свой автомобиль возле магазина цветов на одной из улиц Киева. "По ее словам, к ней подошел сотрудник ГАИ, не представившись и не предоставив свои документы, стал требовать от нее предъявить ее документы. Розинская попросила его представиться и показать удостоверение и сообщить, какие правила дорожного движения она нарушила", - сказал адвокат. Н.Недилько, ссылаясь на слова Н.Розинской, отметил, что сотрудник ГАИ не дал ей должного ответа. Более того, добавил он, из разговора стало понятно, что работник ГАИ хочет получить от Н.Розинской взятку. "Она как юрист по образованию, зная, как должны действовать сотрудники ГАИ в случае остановки водителя, сообщила, что не собирается давать взятки", - подчеркнул Н.Недилько. После этого Н.Розинская села в автомобиль и поехала дальше.

Н.Недилько, который одновременно является и адвокатом Н.Мельниченко, отметил, что в свое время за Н.Розинской из-за дружеских отношений с Н.Мельниченко была установлена слежка неустановленными лицами и даже были преследования. "На нее из-за майора Мельниченко постоянно оказывается давление", - сказал адвокат.

Н.Недилько отметил, что впоследствии через несколько метров ее авто остановил другой работник ГАИ и пытался силой вытащить из машины. "С целью обеспечения собственной безопасности она закрылась в авто, поскольку ни один сотрудник ГАИ ей не представился", - сказал он. По словам Н.Недилько, после этого Н.Розинская снова позвонила ему и сообщила, что работники ГАИ обосновывают ее вторую остановку тем, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Н.Недилько добавил, что посоветовал в связи с этим немедленно обратиться в ближайшую больницу и сдать кровь на анализ содержания алкоголя. "Она также сообщила, что ее пытаются силой задержать. И у нее остались следы физического насилия. Я ей посоветовал зафиксировать эти побои и вызвать милицию и позвонить оперативному дежурному СБУ, и она это сделала", - сказал адвокат.

Кроме того, по словам Н.Недилько, во время второй остановки машину телеведущей окружили 5 работников ГАИ и один из них извлек табельное оружие и через лобовое стекло начал угрожать его применением. "Мы намерены в ближайшее время обжаловать эти действия. Она звонила в СБУ, там заявление ее приняли, но должным образом пока не отреагировали. Она также позвонила в милицию, и когда они приехали, то общались только с сотрудниками ГАИ. Насколько мне известно, это были представители спецподразделения "Кобра", - отметил адвокат.

Н.Недилько высказал мнение, что со стороны работников милиции будет попытка возбудить уголовное дело против Н.Розинской по факту оказания сопротивления. "Учитывая то, что Розинская находится в дружеских отношениях с Мельниченко, то эта ситуация, думаю, будет использована против него. Я эти дела между собой связываю. Это уже не первая попытка возбудить против нее уголовное дело, чтобы повлиять на Мельниченко", - сказал адвокат.

Отвечая на вопрос, чего именно таким образом будут добиваться от Н.Мельниченко, Н.Недилько сказал: "Я думаю, что хотят прекратить ту деятельность Мельниченко по возбуждению уголовного дела против Кучмы. И на сегодняшний день есть вероятность, что ситуацию с Розинской используют как влияние на Мельниченко по делу Щербаня, чтобы он не давал показания по данному делу".