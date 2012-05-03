Попов поздравил киевских школьников с Последним звонком

Последний звонок прозвучал сегодня в школах столицы. С окончанием учебы школьников города поздравил глава КГГА Александр Попов.

Как сообщает пресс-служба КГГА, глава киевской госадминистрации принял участие в празднике Последнего звонка в средней школе № 78 Печерского района столицы.

«На вас, новое поколение, Киев возлагает большие надежды. Столичная администрация всегда готова поддержать ваши прогрессивные замыслы и планы. Уверен, что совместными усилиями вы, наша талантливая молодежь, выпускники 11-х классов, и мы, власть, модернизируем столичное образование и воспитаем новые поколения сознательных и талантливых граждан. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, совершенствуйте себя, чтобы как можно чаще вы чувствовали окрыляющую силу успеха, радость побед », - поздравил школьников Александр Попов и пожелал навсегда сохранить школьную дружбу.

Напомним, уже 12 мая 16365 выпускников получат аттестат о среднем образовании. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов пройдет с 4 по 11 мая по украинскому языку, профильному предмету и предмету по выбору ученика.

Ученики 9-х классов закончат обучение 11 мая. Документы о среднем образовании им вручат 1 июня. Ученики других классов будут учиться до 25 мая 2012 года.

В целом сессия ВНО начнется с 15 мая и продлится до 7 июня.

Напомним, по правилам составления внешнего независимого оценивания, абитуриент имеет право сдавать тесты не более чем по 4 предметам.