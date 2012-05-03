Президент Эстонии променял саммит еврогосударств в Ялте на конференцию

Как сообщает «Польское радио», об этом сегодня проинформировала пресс-служба Президента Эстонии.

Т.Ильвес получил приглашение на ялтинскую встречу, но не сможет посетить Украину, поскольку в это же время в Таллинне будет принимать участие в конференции, посвященной писателю и бывшему Президенту Эстонии Леннарту Мэри.

На сегодняшний день от участия в ялтинском саммите отказались президенты Германии, Чехии, Словении, Австрии и Италии. Спикер чешского президента объяснил, что Вацлав Клаус не приедет в Украину из-за заключения бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко, напоминает «Польское радио».

Как сообщал УНИАН, 18-й саммит глав государств стран Центральной Европы будет проходить 11-12 мая в Ялте.

По данным МИД, Украина ожидает участия в саммите представителей Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии, Польши, Словакии, Хорватии и Сербии. В целом в мероприятии примут участие более 10 делегаций высшего и наивысшего уровней (на уровне президентов и премьер-министров) стран Центральной и Восточной Европы.