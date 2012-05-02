УЕФА отказался давать оценку политической ситуации в Украине

Такое официальное заявление прозвучало после слов европейских политиков, в частности австрийских и немецких, о бойкоте украинской части футбольного Чемпионата Европы, который должен состояться этим летом.

Европейцы таким образом будут протестовать против отношения украинской власти к заключенной экс-премьеру Юлии Тимошенко.

В своем заявлении главный футбольный орган Европы отметил, что обязанность быть независимым от политики прописана в его уставе.

"Невмешательство в политические дела и защита национальных ассоциаций от любых форм политического влияния необходимы, чтобы поддерживать футбол в действии и обеспечивать его доступность всем и везде", - идет речь в заявлении.

Страны, которые принимают чемпионат, избираются лишь на основе футбольных критериев, и «УЕФА твердо убежден, что независимость от политических взглядов абсолютно необходима, чтобы обеспечить людям игру в футбол, надежду и запал, независимо от политической ситуации в их стране».

«Потому УЕФА не имеет своей позиции относительно политической ситуации в Украине и не будет занимать ее, а также не будет вмешиваться во внутренние правительственные дела», - сказано в сообщении.

Чемпионат Евро-2012 – футбольное событие, которое, однако, также существенно будет влиять на спортивную, экономическую и социальную сферы стран, которые принимают его, идет речь в заявлении.

«Болельщики, журналисты, телевизионщики, а также политики и лидеры из всей Европы будут узнавать, будут открывать, будут наслаждаться этими странами, а еще будут дискутировать, будут спорить о них, и УЕФА убежден, что такой обмен на всех уровнях также будет создавать возможность для позитивных изменений в обществе», - говорят европейские футбольные чиновники.