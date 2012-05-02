Квасневский: Бойкот Евро-2012 больше навредит, чем поможет Тимошенко

Бойкот европейскими политиками матчей финальной части чемпионата Европы по футболу в Украине нанесет больше вреда, чем поможет заключенной экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, освобождения которой добиваются европейские политики с августа прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил бывший Президент Польши Александр Квасневский в эфире TOK FM, комментируя призывы некоторых политиков бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине.

А.Квасневский назвал бойкот "неэффективным методом". "Там, где вместо диалога объявляется бойкот, результаты, как правило, плачевные", - сказал он.

Экс-президент отметил, что продолжение диалога не означает соглашаться с позицией собеседника, отметив, что европейские политики в дальнейшем могут твердо отстаивать свою точку зрения относительно Ю.Тимошенко в отношениях с Украиной.

А.Квасневский отметил, что недавно обсуждал дело Ю.Тимошенко с Президентом Украины Виктором Януковичем.

По мнению экс-президента Польши "единственным быстрым решением", которое снимет напряжение, может стать предоставление украинской властью разрешения на лечение Ю.Тимошенко в Германии.

Кроме того, А.Квасневский напомнил, что В.Янукович должен выполнить данное ранее обещание и декриминализовать статью Уголовного кодекса Украины, по которой осуждена бывшая премьер.

"Очень не люблю, когда смешивают политику и спорт. Это очередной пример ошибочного восприятия ролей и задач. Считаю, что Украина и Польша должны получить шанс организовать чемпионат, который будет праздником спорта и принесет радость спортсменам и болельщикам", - добавил экс-глава Польского государства.

Как сообщал УНИАН, ряд европейских политиков, в первую очередь, из Германии и Италии, призвали к бойкоту матчей Евро-2012 в Украине после того как заключенная Ю.Тимошенко заявила на прошлой неделе о ее избиении работниками исправительной колонии и объявила голодовку.

30 апреля пресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Марчин Босацкий заявил, что власть Польши считает «абсолютно безосновательными» призывы ряда европейских политиков бойкотировать матчи Евро-2012 в Украине из-за дела Ю.Тимошенко.

Финальные матчи Евро-2012 будут проходить впервые в истории в Украине и Польше с 8 июня по 1 июля этого года.