Симоненко повел коммунистов по Киеву маршем

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались на Бессарабский площади и отправились по Крещатику на Майдан Незалежности.

В праздничном шествии принимают участие около 5 тысяч человек. Среди участников много как молодежи, так и пожилых людей.

Во главе колонны идет лидер КПУ Петр Симоненко.

На Крещатике находится большое количество сотрудников милиции.