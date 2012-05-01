Симоненко повел коммунистов по Киеву маршем

11:09, 01 мая 2012
Политика
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В Киеве сторонники КПУ начали праздничное шествие, посвященное 1 Мая.

Петр Симоненко

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались на Бессарабский площади и отправились по Крещатику на Майдан Незалежности.

В праздничном шествии принимают участие около 5 тысяч человек. Среди участников много как молодежи, так и пожилых людей.

Во главе колонны идет лидер КПУ Петр Симоненко.

На Крещатике находится большое количество сотрудников милиции.

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