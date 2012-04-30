Яценюк: бойкотировать нужно не Евро-2012, а Януковича

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Перемен» Арсений Яценюк во время встречи в Киеве с немецкими журналистами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, он отметил, что расходы на подготовку к чемпионат легли на плечи украинцев. «Власти потратили 10 миллиардов долларов на Евро-2012 – это налоги украинцев. Стадион в Киеве - один из самых дорогих инфраструктурных проектов в мире. Думаю, 50 процентов этих денег просто перешли в офшорные компании. Это не футбольный - это бриллиантовый чемпионат», - подчеркнул он.

В то же время А.Яценюк отметил, что проведение Евро-2012 чрезвычайно важно для Украины. «Мы хотим заинтересовать европейцев. Мы стремимся показать нашим европейским друзьям, что Украина - это Европа. У нас европейские ценности и стандарты», - отметил он.

По его словам, «через политические преследования власти загнали Украину в тупик». «Страна фактически находится в изоляции и со стороны Запада, и Востока, со стороны Вашингтона, Брюсселя, Москвы, Пекина», - подчеркнул лидер «Фронта Перемен».

На вопрос журналистов, поможет ли оппозиции сигнал со стороны европейских руководителей государств, если они откажутся посещать матчи Евро-2012, А.Яценюк отметил, что чемпионат - это событие в первую очередь для украинцев, а не для власти.

«Лучше, чтобы руководители европейских стран посетили Евро и не встречались с президентом Януковичом. Это визит не к Януковичу, это визит - к украинцам»- отметил он.

«Мы в оппозиции к нынешней власти и президенту Януковичу, а не к Украине. Чемпионат необходим. Нам нужно показать, что Украина – европейская страна», - подчеркнул А.Яценюк.