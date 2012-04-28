Начальник Качановской колонии говорит, что депутаты на него напускаются

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям со средствами массовой информации, общественностью и международному сотрудничеству Государственной пенитенциарной службы, сегодня, 28 апреля, в Качановскую исправительную колонию прибыло 28 народных депутатов с требованием разрешить встречу с осужденной Юлией Тимошенко.

Разрешение на встречу с Ю.Тимошенко начальником учреждения было предоставлено народным депутатам Сергею Власенко и Андрею Кожемякину, а также Евгении Тимошенко, которые являются официальными защитниками по уголовному делу в отношении Ю.Тимошенко. Остальным народным депутатам были в очередной раз разъяснены юридические основания возможности получения свидания с Ю.Тимошенко в соответствии с внутренним распорядком режимного объекта и законодательными актами Украины.

«В течение трех часов начальник Качановской колонии вынужден был терпеть необоснованные нападки депутатов и разъяснять им, что колония является учреждением для содержания лишенных свободы лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений, а не «гостиным двором», - говорится в сообщении.

ГПтС Украины сообщает, что, согласно докладной начальника Качановской колонии, во время сегодняшнего визита в учреждение отдельные народные депутаты допускали относительно него угрозы, употребляли нецензурную лексику и жаргонные выражения, осуществляли психологическое давление, некоторые из них пытались даже совершить противозаконные действия.

В связи с этим руководство и персонал Государственной пенитенциарной службы обращается к народным депутатам Украины, представителям средств массовой информации и общественности не вносить дестабилизацию в работу учреждений исполнения наказаний ведомства, не допускать угроз, "нецензурщины" и напряжения в оперативной обстановке как Качановской, так и других учреждений пенитенциарной системы, и выражает надежду на понимание и здравый смысл.