В Качановскую колонию прибыли депутаты и дочь Тимошенко

В Качановскую исправительную колонию Харькова, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, прибыла группа народных депутатов от «БЮТ-Батьківщини» и НУ-НС, имеющие медицинское образование.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь харьковской областной организации ВО «Батьківщина» Юлия Германова, народные депутаты около 10.20 прошли на территорию исправительного учреждения.

Также в колонию зашли защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Андрей Кожемякин, народные депутаты Сергей Велижанский, Андрей Сенченко и дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

По словам А.Кожемякина, народные депутаты с медицинским образованием будут требовать встречи непосредственно с Ю.Тимошенко. А.Кожемякин подчеркнул, что если факт избиения экс-премьера подтвердится, то депутаты будут настаивать на проведении международного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных.

По словам Ю.Германовой, в эти минуты под Качановской колонией проходит пикет при участии около 100 сторонников Ю.Тимошенко.

Люди держат национальные флаги, символику «Батьківщини», портреты Ю.Тимошенко, скандируют: «Юля, мы с тобой!», «Юлі волю, банду геть!». Участники пикета требуют беспристрастно разобраться в эпизоде с вроде бы избиением экс-премьера и привлечь к ответственности виновных. У некоторых участников митинга на голове повязки с надписью «Голодую».