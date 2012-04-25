Как живется губернатору Черкасской области - декларация

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в соответствии с декларацией, в сумму совокупного дохода входит заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора, - 135,7 тыс. грн, дивиденды, проценты - 442,8 тыс. грн.

На протяжении 2011 года губернатор Черкасской области получил 204 тыс. грн пенсии и 5,3 тыс. грн материальной помощи.

С.Тулубу принадлежит земельный участок площадью 3181 кв. м в Киевской области с расположенным на ней недостроенным садовым домом площадью 487,2 кв. м.

Также у собственности председателя Черкасской облгосадминистрации есть автомобиль Toyota Sequoia.

Расходы С.Тулуба по обязательствам финансового характера за 2011 год составляют: 909 грн - по договорам добровольного страхования и 167,2 тыс. грн - на содержание имущества, находящегося в частной собственности.

На конец 2011 года остаток средств на банковских счетах губернатора Черкасской области составлял 3,3 млн. грн.

Жена председателя Черкасской ОГА в 2011 году получила 145,6 тыс. грн зарплаты, 46,5 тыс. грн пенсии и 394,6 тыс. грн процентов по банковским вкладам.

В собственности жены С.Тулуба - квартира в Киеве площадью 252,8 кв. м. Ей также принадлежит автомобиль Mercedes-Benz 2001 года выпуска.

Расходы на содержание принадлежащего ей имущества в 2011 году составляют 132,8 тыс. грн.

На конец 2011 года сумма сбережений жены председателя ОГА на банковских счетах составляла 2,7 млн. грн.