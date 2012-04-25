ЕС все еще говорит украинской власти о европейских ценностях
04:44, 25 апреля 2012Политика
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Европейский Союз ожидает, что украинские власти прислушаются к этим призывам.
Юлия Тимошенко и глава Представительства ЕС в Украине Жозе Пинту Тейшейра , фото из архива УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве председатель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.
«Европейский Союз ожидает, что власти Украины прислушаются к призывам ЕС об уважения к европейским ценностям. В то же время, ЕС не собирается поворачиваться спиной к украинскому народу и его желанию быть частью европейской семьи и разделять те ценности, которые разделяют все народы ЕС», - сказал он.
Он подчеркнул, что Евросоюз обеспокоен тем, что в Украине игнорируют европейские ценности.
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