ЕС все еще говорит украинской власти о европейских ценностях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве председатель Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

«Европейский Союз ожидает, что власти Украины прислушаются к призывам ЕС об уважения к европейским ценностям. В то же время, ЕС не собирается поворачиваться спиной к украинскому народу и его желанию быть частью европейской семьи и разделять те ценности, которые разделяют все народы ЕС», - сказал он.

Он подчеркнул, что Евросоюз обеспокоен тем, что в Украине игнорируют европейские ценности.