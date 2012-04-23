СМИ: Немецкие чиновники не поедут на футбол в Харьков из-за Тимошенко

Об этом сообщает издание «Тиждень» со ссылкой на источники Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Игра сборной Германии против Нидерландов состоится в Харькове, и, по данным издания, ни один из членов правительства ФРГ не собирается посещать эту игру в знак протеста против содержания экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в колонии в Харькове.

В тоже время, на игру Германии против Португалии, которая пройдет во Львове, зарегистрировалось уже пять чиновников правительства А.Меркель.

«Федеральное правительство знает о политической чувствительности проблемы и несет ответственность за отношение к этому», - сказал Уполномоченный Германии по правам человека Маркус Лёнинг, комментируя возможные последствия действий немецких властей.