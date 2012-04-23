Центральный штаб объединенной оппозиции возглавил Турчинов

Центральный штаб объединенной оппозиции возглавил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференций лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк.

Он отметил, что «с сегодняшнего дня А.Турчинов является председателем центрального избирательного штаба объединенной оппозиции на базе политической партии «Батькивщина».

А.Яценюк сказал, что этот штаб будет работать над тем, чтобы в новоизбранной Верховной Раде Украины объединенная оппозиция могла сформировать большинство.

«Я действительно считаю это историческим моментом того, что мы переступили через личное и начали думать о государственном, общественном. И не только начали думать, но и сделаем все, чего ждут от нас украинцы, чего ждет от нас Украина», - подчеркнул А.Яценюк.