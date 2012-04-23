СМИ: отношения Киева и Москвы сейчас еще хуже, чем при Ющенко

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники, близкие к переговорному процессу по вопросам временного пребывания Черноморского флота в Украине, сегодняшние отношения Киева и Москвы даже хуже, чем во времена Виктора Ющенко. А Россия и Украина возможно пребывают в преддверии «большого взрыва» в отношениях.

В Киеве многие полагают, что этого следует ожидать в ближайшие месяцы. В двусторонних отношениях накапливается критическая масса недовольства.

Кремль не может не тревожить ситуация с российским бизнесом в нашей стране, когда российские предприниматели теряют контроль над предприятиями в Украине. Не способствует стабилизации двусторонних отношений и жесткая политика Москвы в отношении Киева: по газовому вопросу, «сырной» проблеме, вступлению Украины в Таможенный союз, развитию отношений нашей страны с НАТО и т.д. Свою роль играет и явное неприятие российского премьера и украинского президента. Проблемы в их взаимоотношениях усугубляет и то, что в последние два года основным партнером Януковича по переговорам Киев видел Дмитрия Медведева. Ошибка Банковой, непростительная в глазах Владимира Путина. И этот кризис в двусторонних отношениях будет только усугубляться по мере усиления интеграционной составляющей внешней политики Кремля.