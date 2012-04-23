В Донецкой области открывают памятник Ленину

Об этом сообшает РИА "Новости".

"Это первый памятник Ленину за все годы независимости Украины, который открывается в городе. Раньше открывались только небольшие бюсты в селах", - сказала руководитель пресс-службы Донецкого обкома Компартии Украины Алена Волынец.

По ее словам, памятник изготовлен из меди. Появится он в центральной части Красноармейска на улице Ленина, где раньше находился городской комитет партии. В церемонии открытия примет участие первый секретарь ЦК КПУ, руководитель фракции коммунистов в Верховной Раде Петр Симоненко.

В 2011 году Донецкая областная организация "Конгресса украинских националистов" потребовала от местных властей Донецка и Донецкой области очистить регион от коммунистической тоталитарной символики в преддверии Чемпионата Европы по футболу 2012 года, матчи которого пройдут в Киеве, Донецке, Харькове и Львове.

"Некоторые памятники: Ленину (их только в Донецке несколько десятков), Дзержинскому, Куйбышеву, Кирову, Петровскому, Артему, Буденному необходимо демонтировать и перевезти в сквер возле краеведческого музея города, создав там "Музей коммунизма"и открыв для туристов экскурсионный маршрут для ознакомления с этими символами...", - предлагала тогда председатель донецкой организации "Конгресса украинских националистов" Мария Олийнык.