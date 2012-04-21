Тюремщики подтверждают госпитализацию Тимошенко

Согласно сообщению официального сайта ГПтСУ, осужденная была доставлена в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове вечером 20 апреля.

«20 апреля, вечером, после ознакомления с заключением немецких врачей Ю.Тимошенко выразила желание начать лечение в клинике, которая была предложена для начала ее реабилитации в г. Харькове (Центральная клиническая больница «Укрализныци»), - говорится в сообщении.

«Немного позже Ю.Тимошенко собрала все необходимые ей вещи и выразила готовность быть перевезенной в больницу. В настоящее время Ю.Тимошенко уже прибыла в клинику, где ей будет предложено пройти весь комплекс рекомендованных немецкими и украинскими врачами процедур», - сообщает сайт ГПтСУ.