Для зарубежных украинцев нужно создать три мажоритарных округа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции заявили председатель Украинского всемирного координационного совета Михаил Ратушный и председатель Союза украинцев Приднестровья имени А.Бута Леонид Ткачук.

"Соответствующее обращение подписали 37 организаций, которые представляют трудовую миграцию в странах Евросоюза. Это те люди, которые, по данным Всемирного банка, ежегодно легально через банковскую систему перечисляют 7 млрд долл. Это официальные данные. Мы считаем, что такие округа должны быть созданы", - сказал М.Ратушный.

Кроме того, по его словам, зарубежные украинцы предлагают создавать избирательные участки не только в посольствах, но и в помещениях почетных консульств, украинских культурных центров, в местах дислокации украинских миротворческих контингентов и тому подобное.

"Хватит ли времени для внесения изменений в законодательство? Проблема не во времени - мы обращались с сентября прошлого года. Здесь проблема в отсутствии политической воли и желания, чтобы этот независимый, сознательный, влиятельный и авторитетный массив украинского электората, а их больше 450 тысяч, проголосовал", - считает М.Ратушный.

В свою очередь Л.Ткачук сказал, что в Приднестровье живут 120 тысяч граждан Украины, и все они могут проголосовать только на избирательном участке, который будет создан в Кишиневе в Посольстве Украины в Молдове.

Он напомнил, что в 2002 году, когда в этом регионе проживало всего 8 тысяч граждан Украины, создавались избирательные участки. "Мы обратились в Посольство Украины в Молдове и через них в МИД с просьбой подать в ЦИК представление о создании избирательных участков в Тирасполе и Бендерах - городах компактного проживания украинцев", - отметил он.

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает, что в случае отсутствия законодательных норм о механизмах обеспечения избирательных прав зарубежных украинцев могут возникнуть основания для признания выборов нелегитимными.

"ЦИК проводит выборы, выборы проходят, устанавливается их результат, а затем идет представление либо в Конституционный Суд, либо также могут быть обращения и в Страсбург, и в другие международные суды также", - объяснил он.

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Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 5 апреля обнародовал свое решение от 4 апреля о признании неконституционной нормы о прикреплении зарубежных избирательных участков к одномандатным округам в Киеве, которая предусмотрена ч.2 ст.22 закона "О выборах народных депутатов".

Такое решение было принято по результатам рассмотрения соответствующего представления, внесенного 59 депутатами из фракции Партии регионов.

Мотивируя свое решение, КС подчеркнул, что эта норма не обеспечивает принципа равного и свободного избирательного права избирателей, которые проживают или находятся за пределами Украины, отображения их волеизъявления, а также обусловливает значительное увеличение количества избирателей в Киеве, которые не связаны с территориальной общиной столицы.

При этом Конституционный Суд в своем решении напомнил решение Европейского суда о применении аналогичной нормы в государстве Лихтенштейн, в котором была признана возможность отмены права голосования избирателей, которые постоянно проживают за пределами страны, не знакомы с особенностями внутренней ситуации и не могут определиться со своими кандидатами.

12 апреля глава Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал призвал всех уполномоченных должностных лиц исправить ситуацию, которая возникла после решения Конституционного суда в связи ограничением права голоса зарубежных избирателей на парламентских выборах в октябре 2012 года.

"В связи с этим возникла ситуация, когда фактически по результатам этого решения довольно значительное количество граждан Украины, которые имеют право голоса (более 435 тысяч человек) и на законных основаниях находятся за рубежом, ограничены в реализации этого права", - заявил В.Шаповал.

По его мнению, такая ситуация будет провоцировать негативные оценки будущих выборов вплоть до признания их нелегитимными. "Исправить эту ситуацию юридическими способами можно лишь двумя путями. Либо через предоставление Конституционным Судом Украины соответствующих разъяснений, которые бы делали невозможным ограничение активного избирательного права указанной категории граждан. Либо внесением изменений в избирательное законодательство с "мягким" учетом упомянутого решения Конституционного Суда Украины. В свою очередь, Центральная избирательная комиссия не наделена инструментарием для решения соответствующего вопроса", - подчеркнул В.Шаповал.