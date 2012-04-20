Активистка от инвалидов создает «Комитет борьбы» с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на митинге перед помещением Апелляционного суда Харьковской области, где будут проходить заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ, директор городской общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарёва.

«Определенные политические силы в Украине пытаются превратить Харьков в политический балаган. Но мы, харьковчане, не допустим этого. Город Харьков всегда был передовым, и я хочу сегодня заявить о новой харьковской инициативе - харьковчане с активной общественной позицией создают Комитет борьбы за справедливость», - сказала Е.Шингарёва.

Как сообщал УНИАН, в Харькове на площади Руднева возле Апелляционного суда Харьковской области второй день подряд продолжаются митинги сторонников и противников Ю.Тимошенко.

В помещении Апелляционного суда Киевский райсуд Харькова 19 апреля начал рассмотрение дела против Ю.Тимошенко относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».