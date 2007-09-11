Блок Тимошенко об инвестициях, меховых шапках, Партии регионов и нелепицах

БЮТ опровергает заявление Партии регионов, что инвестиционный контракт с Юлией ТИМОШЕНКО не подписала ни одна иностранная компания.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, текст которого передан агентству УНИАН.

“Вчера в гостинице «Hyatt Regency Киев» Ю.ТИМОШЕНКО подписала инвестиционное соглашение с 300 крупными иностранными компаниями. Это настолько же очевидно, как и то, что в городе Енакиево в конце 70-х у местных жителей пропадали меховые шапки”, - говорится в заявлении БЮТ.

В блоке удивлены, почему факт подписания соглашения вызвал такое раздражение у Партии регионов. “Возможно, потому, что с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ никто никаких соглашений подписывать не захотел”, - отмечают в БЮТ.

Кроме того, в БЮТ опровергают заявления Партии регионов, что Ю.ТИМОШЕНКО была освобождена от должности премьер-министра из-за своей некомпетентности и за злоупотребление властью.

“Ю.ТИМОШЕНКО была отправлена в отставку за борьбу с кланами и теневиками. Это – правда, которая известна сегодня всей стране”, - отмечается в заявлении.

БЮТ также обращается к Партии регионов не злоупотреблять на теме списания Ю.ТИМОШЕНКО долгов ЕЭСУ в размере 8 млрд. грн. В блоке напомнили, что подобные обвинения отменены Верховным Судом Украины. “Кажется, что путем тиражирования подобных нелепиц Партия регионов хочет отвлечь внимание общественности от попытки премьер-министра присвоить правительственную резиденцию размером с Люксембург”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, Партия регионов заявила, что инвестиционный контракт с Ю.ТИМОШЕНКО не подписала ни одна иностранная компания. Партия регионов считает, что лидер БЮТ и ее команда «снова и снова пытаются обмануть и украинский народ, и международную общественность». Партия регионов также приводит высказывания Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в которых глава государства объяснял причины отставки Ю.ТИМОШЕНКО с должности главы правительства в сентябре 2005 года. «Президент В.ЮЩЕНКО предельно ясно определил причины своего решения – некомпетентность и злоупотребление властью», - считает Партия регионов.