КНДР готовит запуск еще одной баллистической ракеты
Об обнаружении новой баллистической ракеты сообщили источники в правительстве Южной Кореи.
|Ким Чен Ын хочет реабилитироваться
Об обнаружении новой баллистической ракеты сообщили журналистам источники в правительстве Южной Кореи. По всей видимости, информацию им предоставила американская разведка, получившая новые спутниковые снимки полигона Тончан-ни. Напомним, именно оттуда 13 апреля был произведен пуск ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), который закончился неудачей: пролетев около двух минут, ракета развалилась и упала в океан.
Вторая ракета предположительно была доставлена на полигон в то же время, что и первая, то есть приблизительно 23 марта. Сейчас она находится в ангаре, где, судя по всему, идет ее сборка. По своим параметрам новая ракета практически идентична первой. Ожидается, что она будет запущена в ближайшее время, дабы компенсировать прежнюю неудачу.
В пользу этого говорит и последняя риторика руководства КНДР. Так, 19 апреля представитель комитета по космическим технологиям заявил государственному информагентству ЦТАК, что Пхеньян «будет по-прежнему осуществлять запуски спутников, несмотря на враждебное отношение со стороны США, Южной Кореи и Японии». По его словам, такие запуски «соответствуют политике сонгун (приоритет армии - “Ъ”)» страны и «долгосрочной программе освоения космического пространства в мирных целях». При этом собеседник агентства добавил, что реализация намеченных планов для КНДР куда важнее американской помощи, особенно учитывая то, что «народ страны пользуется всеми преимуществами социализма» и ему «больше не приходится затягивать пояса».
Тем временем власти США продолжают пристально следить за развитием северокорейской ракетной программы. 19 апреля этой теме было посвящено заседание комитета по вооруженным силам США, в котором принял участие министр обороны Леон Панетта. Отвечая на вопросы членов комитета, он, в частности, заявил, что некоторую помощь Северной Корее в развитии ее ракетной программы предоставил Китай. При этом глава Пентагона отказался уточнить, в чем именно заключалась эта помощь, сославшись на «чувствительность» вопроса.