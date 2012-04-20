КНДР готовит запуск еще одной баллистической ракеты

Сеул объявил о том, что власти КНДР готовят запуск еще одной баллистической ракеты, который должен помочь Пхеньяну реабилитироваться за предыдущее неудачное испытание. Об этом пишет российский «КоммерсантЪ».

Об обнаружении новой баллистической ракеты сообщили журналистам источники в правительстве Южной Кореи. По всей видимости, информацию им предоставила американская разведка, получившая новые спутниковые снимки полигона Тончан-ни. Напомним, именно оттуда 13 апреля был произведен пуск ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»), который закончился неудачей: пролетев около двух минут, ракета развалилась и упала в океан.

Вторая ракета предположительно была доставлена на полигон в то же время, что и первая, то есть приблизительно 23 марта. Сейчас она находится в ангаре, где, судя по всему, идет ее сборка. По своим параметрам новая ракета практически идентична первой. Ожидается, что она будет запущена в ближайшее время, дабы компенсировать прежнюю неудачу.

В пользу этого говорит и последняя риторика руководства КНДР. Так, 19 апреля представитель комитета по космическим технологиям заявил государственному информагентству ЦТАК, что Пхеньян «будет по-прежнему осуществлять запуски спутников, несмотря на враждебное отношение со стороны США, Южной Кореи и Японии». По его словам, такие запуски «соответствуют политике сонгун (приоритет армии - “Ъ”)» страны и «долгосрочной программе освоения космического пространства в мирных целях». При этом собеседник агентства добавил, что реализация намеченных планов для КНДР куда важнее американской помощи, особенно учитывая то, что «народ страны пользуется всеми преимуществами социализма» и ему «больше не приходится затягивать пояса».

Тем временем власти США продолжают пристально следить за развитием северокорейской ракетной программы. 19 апреля этой теме было посвящено заседание комитета по вооруженным силам США, в котором принял участие министр обороны Леон Панетта. Отвечая на вопросы членов комитета, он, в частности, заявил, что некоторую помощь Северной Корее в развитии ее ракетной программы предоставил Китай. При этом глава Пентагона отказался уточнить, в чем именно заключалась эта помощь, сославшись на «чувствительность» вопроса.