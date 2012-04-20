Защитить исторические места столицы киевляне смогут на референдуме

Об этом, как сообщает пресс-служба киевской власти, сказал председатель КГГА Александр Попов во время встречи с жителями Андреевского спуска, членами органа самоорганизации населения Андреевского спуска и членами Гуманитарного совета Киева 19 апреля.

«Мы решительно настроены защитить Киев от варварской застройки. Я инициировал проведение референдума относительно ключевых вопросов проекта Генерального плана Киева. При поддержке киевлян на этом референдуме мы положим конец высотной застройке центра столицы, защитим склоны Днепра. Что и где строить – будут решать исключительно жители города. Только вместе мы сделаем нашу столицу еще лучше», – отметил глава КГГА и выразил убеждение, что киевляне поддержат такие намерения городской власти.

Во время встречи Александр Попов сообщил, что КГГА подготовила и подала на утверждение Киевсовета проект изменений к Уставу территориальной общины города Киева. Согласно проекту, в столице разрешается утверждение Устава улицы, которая имеет статус достопримечательности градостроения местного значения. Если депутаты поддержат проект решения – уже в ближайшее время будет подготовлен проект Устава Андреевского спуска.

Александр Попов подчеркнул, что в Уставе спуска должна быть норма, что никакие строительные или даже ремонтные действия на исторической улице не могут проводиться без согласования с Наблюдательным советом спуска и жителями улицы.