Кличко ищет ответы на вопросы в Грузии

Михаил Саакашвили отмечает, что в Грузии за два последних года произошла настоящая ментальная революция, поскольку в сознании людей изменилось отношение ко многим привычным ранее вещам – коррупции, бюрократической волоките и другим.

Об этом Президент Грузии заявил 19 апреля в Батуми во время встречи с делегацией партии «УДАР», которая во главе с Виталием Кличко находится в Грузии, где знакомится с опытом реформ и изучает способы и результаты их воплощения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», В.Кличко, в частности, отметил: «Нам нужен план действий, нам нужны ориентиры. Мы хотим узнать об опыте – как воплощалось то, что мы видим, и как это сегодня работает. Мы хотим найти ответы на достаточно многие вопросы».

Также партийцы встретились с руководством фракции оппозиционной Христианско-демократической партии в Парламенте Аджарской автономной республики.

Представители «УДАРа» посетили в Батуми Дом юстиции, где предоставляют около 250 услуг, оформляют и выдают любые доверительные документы – от регистрации предприятия до замены паспорта или покупки недвижимости, быстро, без очереди и взяток. «Мы поражены тем, что увидели. Поражены тем, как изменилось в стране восприятие многих вещей. Тем, как отстраивается Батуми – вся инфраструктура города, философия его обустройства, либеральные и прозрачные условия для инвесторов, строительство гостиниц большинства мировых сетей», – сказал В.Кличко.

Лидер «УДАРа» также посетил Кутаиси, где встретился с мэром города и побывал в новом здании правительства и возле грузинского парламента, строительство которого завершат через месяц и переведут депутатов из Тбилиси работать в Кутаиси.

В Тбилиси запланированы встречи В.Кличко с мэром столицы Грузии, с министром внутренних дел, с лидером Христианско-демократической партии.