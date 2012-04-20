Попов хочет сделать Андреевский спуск неприкосновенным

Абсолютные гарантии неприкосновенности аутентичных фасадов и исторически сложившегося архитектурного ансамбля Андреевского спуска будут закреплены в собственном Уставе этой улицы.

Как сообщает пресс-служба КГГА, такой документ совместно с общественностью планируют создать в городской администрации. Чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, Киевская горгосадминистрация подготовила и подала на рассмотрение депутатов Киевсовета изменения в Устав территориальной общины Киева. Эти изменения позволят утверждать уставы улиц, имеющих статус памятника градостроительства местного значения. Об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов во время встречи с жителями Андреевского спуска, членами ОСН «Андреевский спуск» и Гуманитарного совета Киева, художниками, которые работают на спуске.

«Мы должны сделать невозможными в дальнейшем любые попытки варварского разрушения исторической части города. Акцентирую, не только Андреевского спуска, но и других исторических и культурных святынь Киева», - отметил Александр Попов.

По словам главы города, в случае поддержки депутатами предложения КГГА, следующим шагом станет разработка и утверждение Устава Андреевского спуска. Александр Попов отметил, что проект Устава будет разработан при участии Общественного совета, ОСН «Андреевский спуск», представителей общественных организаций, работающих в сфере защиты культурного и исторического наследия города. Проект будет представлен на широкое общественное обсуждение.

«Я убежден, что этот документ мы должны подготовить совместно. В разработке Устава Андреевского спуска примут участие люди, которые здесь живут или работают. Этот документ сделает невозможным проведение любых строительных работ на Андреевском, без согласования с обществом. Так мы сможем защитить одну из старейших улиц Киева раз и навсегда», - отметил Александр Попов.

Он выразил убеждение, что инициатива КГГА будет поддержана депутатами уже на ближайшей сессии Киевсовета.

Крмое того, руководитель столичной госадминистрации сообщил киевлянам о ходе реставрации спуска. На приведение улицы в порядок направлены все силы реставрационных и ремонтных служб города. Сейчас там активно ведутся работы по замене подземных коммуникаций и обновлении фасадов. Реставрацию должны завершить ко Дню Киева.