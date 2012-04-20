Попов купил себе землю (декларация)

Как сообщает газета «Сегодня», ссылаясь на декларацию о доходах А.Попова, его зарплата составила 208 тыс. 347 грн за год (17 тыс. 362 грн в месяц, что на 1,5 тыс. грн больше, чем в прошлом году).

На счетах в банке у А.Попова хранится 168 тыс. грн - столько же, сколько и год назад.

У председателя КГГА есть квартира в Комсомольске Полтавской области площадью 71 кв. м.

Вместе с тем, по данным газеты, в нынешней декларации отсутствует автомобиль «Ланос», однако остался «Лексус» ЕS 3500.

При этом в графе доходов от продажи движимого и недвижимого имущества значится 20 тыс. грн.

Как пишет издание, у А.Попова появился земельный участок площадью 0,05 га.

Также он арендует дом в Пуще площадью 59 кв. м.

Декларация председателя КГГА была заполнена 27 марта.