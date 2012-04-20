Королевская ходила на Банковую освобождать Тимошенко

Партия Наталии Королевской «Украина – Вперед!» провела под стенами Администрации Президента акцию «Януковичу, звільни Юлю!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в акции приняли участие более 400 человек. Участники митинга выстроили из картонных коробок символическую стену высотой более двух метров, которая полностью перекрыла проезжую часть улицы Банковой. На этой символической стене лидер партии «Украина – Вперед!» Н.Королевская, ее первый заместитель Евгений Суслов и член политсовета партии Алексей Логвиненко красной краской написали «Юлі – волю!».

По словам Н.Королевской, собрав такую импровизированную стену, активисты партии продемонстрировали, каким щитом отгородила себя власть от обычных украинских граждан. «Сегодня, когда начался очередной суд над нашим лидером – Юлией Тимошенко – мы вместе пришли именно туда, где принимаются решения, мы пришли к гаранту Конституции Украины. Мы считаем, что украинская Конституция нарушается, поскольку статья 15 предусматривает свободу политических действий, а Ю.Тимошенко арестована именно по политическим мотивам. Поэтому мы пришли сюда заявить свою политическую и гражданскую позицию. Эта стена – символ того, насколько власть и Президент далеки от своего народа, политиков, демократии», – сказала она.

Лидер партии «Украина – Вперед!» также сообщила, что партией собраны более 100 тысяч подписей под обращением к ПАСЕ с просьбой признать Тимошенко и Луценко политзаключенными. Она сказала, что Е.Суслов на будущей неделе отвезет их в ПАСЕ.