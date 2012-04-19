Главней всего - порядок в Харькове: Добкин обратился к тимошенковцам

Как передает корреспондент УНИАН, обращение руководителя области обнародовано на официальном сайте облгосадминистрации.

По словам губернатора, сторонники Ю.Тимошенко, прибывшие в Харьков для ее поддержки, внесли беспорядок в жизнь города.

«Сегодняшний шабаш, который устроил десант сторонников Юлии Тимошенко из других городов в Харькове, парализовал размеренную работу полуторамиллионного мегаполиса», - заявил М.Добкин.

Руководитель области обратился к гостям Харькова, приехавшим поддержать Ю.Тимошенко, с призывом бережно относиться ко всему тому, чего удалось добиться тысячам харьковчан путем ежедневного кропотливого труда.

«Огромные автомобильные пробки, кучи мусора и бутылок, оставленные после так называемого мирного митинга сторонников Юлии Тимошенко, - все это очень диссонирует с нашим харьковским образом жизни. Думаю, гости из других городов Украины впервые приехали в такой хороший город, город европейской культуры, где за чистотой улиц и дворов ежедневно следят многотысячные армии харьковчан. Уважая политические взгляды гостей Харькова, мы обращаемся к ним с убедительной просьбой не разрушать то, что создано руками харьковчан, не затаптывать газоны, не мусорить и не ломать скамьи. Харьковчане строят и творят, восстанавливают и берегут. Ломать - это не наш девиз», - подчеркнул М.Добкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в помещении Харьковского областного апелляционного суда началось предварительное заседание Киевского районного суда города по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко в финансовых махинациях на должности руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины».

В Харьков приехали тысячи сторонников Ю.Тимошенко, чтобы выразить свой протест против ее преследования.