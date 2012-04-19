Французский омбудсман назвал процесс над Тимошенко абсурдом

Судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко повлияет на отношения Украины и Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Франции по правам человека Франсуа Зимере заявил на брифинге в помещении Харьковского областного апелляционного суда, где Киевский райсуд города рассматривает дело Ю.Тимошенко.

«То, как будет развиваться этот процесс, будет иметь большое влияние на будущее Украины, также сильно будет влиять на отношения Украины и Европы», - сказал Ф.Зимере.

По его мнению, процесс над Ю.Тимошенко является политически мотивированным. «Что я видел – это абсурдно. Политическая мотивация всех этих обвинений не подвергается сомнению», - сказал Ф.Зимере.

Он выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья Ю.Тимошенко и отметил, что в случае непредоставления ей права на лечение она не сможет себя защитить.

«Госпожа Тимошенко имеет право на лечение. Если она не использует право на лечение, она не может себя защитить. Это общепризнанные правила, права человека», - сказал Ф.Зимере.

Посол Франции по правам человека также обратил внимание на другие судебные процессы в Украине, которые, по его мнению, также являются политически мотивированными.

«Нельзя также забывать о других процессах, которые также имеют политическую окраску, – это процесс над Луценко и над Иващенко», - напомнил Ф.Зимере.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, в помещении Харьковского областного апелляционного суда началось предварительное заседание Киевского районного суда города по рассмотрению уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.Тимошенко в финансовых махинациях в должности руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины».