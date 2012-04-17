Защита Луценко объявила свои требования в Евросуде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня во время слушаний в палате судей Европейского суда по правам человека в Страсбурге адвокат Ю.Луценко Валентина Теличенко.

«Просим назначить компенсацию заявителю, которую суд признает соответствующей», - сказала она.

«Просим также использовать все возможности суда для восстановления прав заявителя», - добавила адвокат.

В.Теличенко отметила, что арест Ю.Луценко объясняется исключительно политическими мотивами, о чем свидетельствует, в том числе, решение суда первой инстанции о его аресте, в котором одной из причин названы выступления Ю.Луценко в средствах массовой информации с политическими комментариями о преследовании лидеров оппозиции в Украине.

В.Теличенко также опровергла заявления стороны обвинения о возможном давлении Ю.Луценко на свидетелей.

«Ни один из свидетелей не указал на то, что Ю.Луценко оказывал давление», - сказала она.

При этом адвокат отметила, что в ходе судебного разбирательства дела треть свидетелей изменили свои показания и заявили, что следственные органы оказывали давление на них в ходе досудебного следствия.

Адвокат также напомнила, что 23 мая 2011 года защита Ю.Луценко подала в Украине ходатайство об изменении меры пресечения, учитывая тяжелое состояние здоровья бывшего министра, наличие ходатайства 77 депутатов Верховной Рады Украины о готовности взять Ю.Луценко на поруки, наличии отдельного счета, на котором было накоплено 977 тыс. грн., в растрате которых обвинялся Ю.Луценко, а также о наличии заявления омбудсмена Нины Карпачевой.

«Все эти аргументы суд отверг без объяснения», - сказала В.Теличенко.

«Мы убеждены, что арест и содержание были мотивированы именно необходимостью отстранить его от политической деятельности и уменьшить шансы на выборах его партии в октябре 2012 года», - подытожила В.Теличенко.

Она также выразила протест против содержания Ю.Луценко во время судебного разбирательства в зарешеченной клетке.

«Он – не убийца, а политик, он не представляет физической опасности», - сказала адвокат.

По ее убеждению, содержание Ю.Луценко за решеткой во время судебного разбирательства дела преследовало цель ухудшить его имидж как политика и вызвать в обществе ассоциации Ю.Луценко с преступником.

Она также выразила убеждение в том, что в целом причины и основания для привлечения Ю.Луценко к уголовной ответственности являются надуманными.