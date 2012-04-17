Мельниченко готов обнародовать записи про убийство Щербаня

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбуке.

Н.Мельниченко написал: “Если очень коротко - то так, в кабинете Кучмы об этом убийстве Щербаня говорили”. “Я готов предоставить всю имеющуюся у меня информацию в первую очередь сыну Щербаня, чтобы он знал правду об убийстве своего отца, какой бы она ни была. Также я готов предоставить эту информацию ГПУ, адвокатам Тимошенко", - сказал он. При этом отметил: “А в случае согласия (желательно ГПУ), или хотя бы одной из сторон я готов ее обнародовать”.

Справка УНИАН. Депутат и бизнесмен Е.Щербань и его жена были убиты 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство экс-председателя Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек, все они обвиняются в бандитизме. Трое из них - Сергей Кулев, Вадим Болотских и Леонид Добробатько – осуждены к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков осуждены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов - к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин - к 11,5 годам.

В августе 2011 года первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в интервью журналу "Фокус" заявил, что информация о причастности экс-премьера Юлии Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении Павла Лазаренко. П.Лазаренко проходил по делу к качестве заказчика убийств В.Гетьмана и Е.Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

4 апреля на пресс-конференции в УНИАН сын Е.Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Ю.Тимошенко и П.Лазаренко причастными к убийству своего отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

Генпрокуратура сообщила, что проверит это заявление Р.Щербаня.

В.Болотских 4 апреля с.г. был этапирован в Киевский СИЗО из Славяносербской исправительной колонии Луганской области.