В Украине появится посольство Иордании
03:38, 17 апреля 2012Политика
1363 0
Президент Украины Виктор Янукович надеется, что в ближайшее время в Украине будет открыто посольство Иорданского Хашимитского Королевства.
|Виктор Янукович говорит, что это вопрос времени
«У нас нет никаких проблем, мы готовы предложить и помещение, и земельный участок, мы ждем сейчас, когда этот вопрос решит иорданская сторона», - сказал В.Янукович.
По его словам, сегодня премьер-министр Иордании Аун аль-Хасавне во время переговоров сообщил, что Король Иордании Абдалла ІІ поручил правительству открыть посольство Иордании в Украине.
«Это вопрос ближайшего времени», - добавил Президент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter