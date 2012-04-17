В Украине появится посольство Иордании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам.

«У нас нет никаких проблем, мы готовы предложить и помещение, и земельный участок, мы ждем сейчас, когда этот вопрос решит иорданская сторона», - сказал В.Янукович.

По его словам, сегодня премьер-министр Иордании Аун аль-Хасавне во время переговоров сообщил, что Король Иордании Абдалла ІІ поручил правительству открыть посольство Иордании в Украине.

«Это вопрос ближайшего времени», - добавил Президент.