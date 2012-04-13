Тимошенко передали семь пасок

Активисты Харьковской областной организации партии «ВО «Батькивщина» передали в Качановскую исправительную колонию Харькова, где отбывает наказание экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, благотворительную помощь от общественных организаций в виде 500 пасхальных куличей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Харьковской облорганизации «Батькивщины» Юлия Германова.

По ее словам, персонально для Ю.Тимошенко от харьковской «Батькивщины» активисты передали большую корзину с 7 пасхальными куличами.

Ю.Германова отметила, что всю благотворительную помощь и передачу для Ю.Тимошенко в колонии приняли.

По ее словам, в эти минуты под стенами Качановской колонии проходит митинг сторонников Ю.Тимошенко. Около 100 активистов держат национальные флаги, символику БЮТ, портреты Ю.Тимошенко и скандируют «Юлі – волю, банду геть!». Люди требуют освободить Ю.Тимошенко и закрыть все возбужденные в отношении нее уголовные дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьков прибудут немецкие врачи, которые проводили медицинский осмотр Ю.Тимошенко. Медики осмотрят Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове, где Министерство здравоохранения Украины предлагает Ю.Тимошенко пройти лечение.