Председатель ЦИК: исправить ситуацию после решения КС можно лишь двумя путями

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении В.Шаповала в связи с решением Конституционного Суда Украины от 4 апреля о неконституционности нормы о закреплении заграничных избирательных участков за одномандатными округами в Киеве, которая предусмотрена ч.2 ст.22 Закона "О выборах народных депутатов".

"В связи с этим возникла ситуация, когда фактически по результатам этого решения довольно значительное количество граждан Украины, имеющих право голоса (более 435 тысяч чел.) и на законных основаниях находящихся за границей, ограничены в реализации этого права", - заявил В.Шаповал.

Председатель ЦИК подчеркнул, что таким образом нарушены избирательные права граждан, находящихся за пределами Украины. "Другой юридической оценки сложившейся ситуации объективно не может существовать", - отметил он.

По мнению В.Шаповала, можно предположить, что указанная ситуация будет провоцировать негативные оценки будущих выборов вплоть до признания их нелегитимными.

"Исправить эту ситуацию юридическим образом возможно лишь двумя путями. Или через предоставление Конституционным Судом Украины соответствующих разъяснений, которые бы сделали невозможным ограничение активного избирательного права указанной категории граждан. Или внесением изменений в избирательное законодательство с "мягким" учетом упомянутого решения Конституционного Суда Украины. В свою очередь, Центральная избирательная комиссия не наделена инструментарием для решения соответствующего вопроса", - подчеркнул В.Шаповал.

"Поэтому прошу считать это заявление обращением ко всем уполномоченным должностным лицам, которые способны нормализовать ситуацию", - заявил председатель Центральной избирательной комиссии.

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Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 5 апреля обнародовал свое решение от 4 апреля о признании неконституционной нормы относительно закрепления заграничных избирательных участков за одномандатными округами в Киеве, которая предусмотрена ч.2 ст.22 Закона "О выборах народных депутатов".

Такое решение было принято по результатам рассмотрения соответствующего представления, внесенного 59 депутатами из фракции Партии регионов.

Мотивируя свое решение, КС отметил, что эта норма не обеспечивает принципа равного и свободного избирательного права избирателей, проживающих или находящихся за пределами Украины, отражения их волеизъявления, а также обусловливает значительное увеличение количества избирателей в Киеве, которые не связаны с территориальной общиной столицы.

При этом Конституционный Суд в своем решении упомянул решение Европейского суда о применении аналогичной нормы в государстве Лихтенштейн, в котором была признана возможность отмены права голосования избирателей, постоянно проживающих за пределами страны, которые не знакомы с особенностями внутренней ситуации и не могут определиться со своими кандидатами.