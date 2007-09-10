Ющенко признал, что был наивным, и упрекает бизнесменов из партии Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО упрекает бизнесменов из партии премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в поддержке референдума, что является предательством национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в напечатанном сегодня интервью В.ЮЩЕНКО британской газете “The Financial Times”.

“Они снова чувствуют вкус власти и, с моей точки зрения, продемонстрировали нации, что уроки еще не выучены”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, представители бизнес-элиты, поддерживающие В.ЯНУКОВИЧА, с их компаниями стоимостью в миллиарды долларов, значительно интегрировались в основные международные рынки и стали более прозрачными за последние годы, однако продолжают оставаться активными политическими игроками и “не очень изменились” со времен “помаранчевой революции”.

Президент обвинил их в “вытягивании” на поверхность из “старых чемоданов” тем, которые могут разделить избирателей. При этом, В.ЮЩЕНКО заявил, что остается скептическим в отношении инициатив Партии регионов о проведении референдума о предоставлении русскому языку статуса второго государственного и о военном нейтралитете Украины.

“Это бесплодно.... неправильные приоритеты. На протяжении последних 4 лет они имели десятки возможностей затронуть эти вопросы. Очевидно, это отчаянная попытка (поляризовать избирателей – УНИАН), которая демонстрирует, что им не о чем больше говорить”, - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО также напомнил прошлогодние договоренности с В.ЯНУКОВИЧЕМ в канун его избрания на должность премьер-министра.

“Я глубоко оскорблен. Я был уверен, что если человек ставит подпись на бумаге, это означает, что он не заберет назад своего слова. Это была большая ошибка. Я был наивен”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов выступила с инициативой провести референдум на темы статуса русского языка, внеблокового статуса Украины и прямого избрания руководителей областных и районных администраций.