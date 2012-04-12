Литвин советует депутатам принимать УПК, как для себя
Председатель ВР Владимир Литвин призвал народных депутатов тщательно анализировать нормы проекта нового Уголовного процессуального кодекса, который они рассматривают уже третий день подряд.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
В.Литвин раскритиковал работу Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, готовившего к рассмотрению проект Уголовного процессуального кодекса.
«Этот законопроект (проект УПК – УНИАН) оказался намного сложнее, чем многострадальный Налоговый кодекс, в том числе из-за не очень ответственной работы комитета, который много отсылок сделал на Верховную Раду, предлагая парламенту определяться с многими поправками», - сказал спикер.
В.Литвин подчеркнул, что в проекте кодекса есть ряд норм и положений, которые его тревожат.
По словам председателя ВР, он апеллирует к народным депутатам, чтобы они понимали, что «принимается закон не на данный момент, под данную расстановку сил влияния и все такое, а что данный закон принимается для страны».
«Каждый должен при голосовании предложенную каждую норму данного закона примерять к себе, зная наш исторический опыт, аккумулированный в формуле: «От сумы и тюрьмы не зарекайся», - подчеркнул В.Литвин.