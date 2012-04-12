Литвин советует депутатам принимать УПК, как для себя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

В.Литвин раскритиковал работу Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, готовившего к рассмотрению проект Уголовного процессуального кодекса.

«Этот законопроект (проект УПК – УНИАН) оказался намного сложнее, чем многострадальный Налоговый кодекс, в том числе из-за не очень ответственной работы комитета, который много отсылок сделал на Верховную Раду, предлагая парламенту определяться с многими поправками», - сказал спикер.

В.Литвин подчеркнул, что в проекте кодекса есть ряд норм и положений, которые его тревожат.

По словам председателя ВР, он апеллирует к народным депутатам, чтобы они понимали, что «принимается закон не на данный момент, под данную расстановку сил влияния и все такое, а что данный закон принимается для страны».

«Каждый должен при голосовании предложенную каждую норму данного закона примерять к себе, зная наш исторический опыт, аккумулированный в формуле: «От сумы и тюрьмы не зарекайся», - подчеркнул В.Литвин.