Немецкий омбудсман встретился с семьями Тимошенко, Луценко и Иващенко

Как сообщает официальный сайт экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, на встрече присутствовали ее дочь Евгения Тимошенко, адвокат Сергей Власенко, а также родственники украинских политзаключенных - бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и бывшего в.и.о. министра обороны Валерия Иващенко.

"Во время встречи обсуждались вопросы преследования оппозиции режимом Януковича, нарушения прав человека и свертывания демократии в Украине", - говорится в сообщении.

Е.Тимошенко подчеркнула незаконность приговора ее матери. "Ей не оказывается надлежащая медицинская помощь, ее права нарушаются, против нее выдвигаются новые абсурдные обвинения только из-за того, что она является главным политическим оппонентом Януковича", - отметила Е.Тимошенко.

В свою очередь М.Ленинг выразил возмущение из-за нарушения прав человека и преследования оппозиции в Украине и подчеркнул, что вся информация, которую он получил во время визита в Украину, будет передана Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель.