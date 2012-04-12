Янукович не считает львовских журналистов интеллигентными?

Во Дворце Потоцких в зал для прессы транслировали лишь вступительное слово Януковича, в котором он объяснил, что намеревается обсудить с интеллигенцией, в частности, гуманитарную стратегию развития Украины, сообщает zaxid.net.

«Для меня это такая необходимая вещь, потому что я должен держать руку на пульсе» - сказал Янукович в своем вступительном слове.

Также Янукович сказал, что стабильное развитие невозможно без духовности, а потому «необходимым является создание механизмов, создания культуры, память человека и память человечества должны быть непрерывными».

«Ваш большой и творческий опыт имеет исключительное значение», – сказал президент, обращаясь к интеллигенции.

Относительно хода совещания известно, что первое выступление предоставлено Роману Лубкивскому а также, что на нем присутствуют Раиса Богатырева, герой Украины Юрий Шухевич, народный артист Украины Федор Стригун, генеральный директор Львовского национального театра оперы и балета им. С. Крушельницкой Тадей Эдер и советник президента Анна Герман.