Порошенко надеется скоро закончить «молочную войну» с Беларусью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Он отметил, что на сегодняшний день продукция белорусских производителей является безопасной для потребления, однако необходимо решить некоторые вопросы лабораторных исследований этой продукции в Беларуси.

«Сомнений в безопасности молочных продуктов (из Беларуси – УНИАН) не существует. Были найдены некоторые следы (превышения максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов) – УНИАН) в зимний период. Позиции, которые вынудили украинскую сторону принять эти меры. Я уверен, что в ближайшее время эти вопросы будут решены», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что по итогам переговоров с белоруской делегацией подписан протокол по разрешению ситуации.

«Этот протокол предусматривает абсолютно конкретные и практически шаги, которые белорусская сторона делает для необходимости обеспечения соответствующих лабораторных анализов молочной продукции для поставок на рынок Украины», - сказал П.Порошенко.

При этом он отметил, что Беларусь для Украины является надежным торговым партнером.

Напомним, 5 апреля премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что решение о возобновлении импорта белорусской мясомолочной продукции в Украину будет принято после проведения соответствующей экспертизы украинскими специалистами.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз на свою территорию из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней (АЧС).

Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышения максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов.