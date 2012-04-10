Томенко советует Януковичу прочитать «Осень патриарха» Маркеса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он заявил сегодня, выступая во время утреннего заседания с трибуны парламента.

По словам вице-спикера, события последних дней свидетельствуют, что власть не только объявила, но и ведет системную войну против собственного народа.

«Войну против нынешних и будущих пенсионеров через пенсионную реформу. Войну против бизнесменов путем так называемой налоговой реформы или тотального давления на предпринимателей с целью перераспределения или увлечения сфер влияния. Войну против учителей и медиков, когда под эгидой оптимизации не только сокращает учреждения здравоохранения и образования, сокращает количество работников, но и неформально сокращает заработные платы через требование отправлять учителей в отпуска за собственный счет», - отметил он.

Кроме того, Н.Томенко добавил, что «сегодня уже началась война и против бюджетников, которые с нынешним бюджетом в системе местного самоуправления на местном уровне получают зарплаты, близкие к минимальной, и думают, как выжить».

Н.Томенко сообщил, что в результате двухгодичной войны власти против народа, по оценкам экспертов ООН, свыше 80% граждан Украины – бедные люди. Абсолютное большинство людей считают, что за два года президентства Виктора Януковича их жизнь ухудшилась и, по разным оценкам, от 1,5 до 2,5% процентов граждан считают, что их жизнь улучшилась. «Как говорит народная мудрость, этих людей мы знаем поименно», - заметил вице-спикер.

«В то же время, власть объявила войну против своих оппонентов, против оппозиции. Причем в последние дни эта война не пропагандистская, не политическая, а война на уничтожение», - подчеркнул Н.Томенко.

По его мнению, если раньше для власти главным лозунгом было: хороший оппозиционер – арестованный оппозиционер, то «после последних беспрецедентных и аморальных заявлений руководства Генеральной прокуратуры создается впечатление, что новым лозунгом власти является: хороший оппозиционер – пожизненно заключенный оппозиционер, а для радикальной части власти: хороший оппозиционер – мертвый оппозиционер».

«Мы заявляем, что абсурдные и неадекватные действия Генеральной прокуратуры, которая с экранов телевидения без всякого доказательства обвинила Юлию Тимошенко в причастности к ряду убийств в 90-х годах, – это из серии нынешней политики властного хамства, которое становится государственной идеологией сегодняшней власти», - подчеркнул Н.Томенко.

По его словам, создается впечатление, что «ревностные защитники христианства, как себя позиционирует команда Виктора Януковича, исподтишка на своем «флаге веры» вместо Иисуса Христа разместили имя «хама». И эта идеология «хама» становится угрозой для Украины».

По словам Н.Томенко, если нынешняя власть, которая начинала свою политическую и правоохранительную карьеру в 90-х годах в Донецкой области, хочет, чтобы вся страна и мир услышали правду, то оппозиция это поддерживает и требует создания следственной комиссии относительно расследования массовых убийств бизнесменов в 90-х годах в Донецкой области и, в частности, убийств народных депутатов Евгения Щербаня и Евгения Кушнарева. «Мы хотим услышать правду: кто сегодня из высокопоставленных должностных лиц страны владеет имуществом и недвижимостью тех, кто погиб в так называемые годы первобытного накопления капитала на Донбасе», - добавил он.

Кроме того, Н.Томенко сообщил, что оппозиция начинает сбор подписей с требованием отставки руководства Генеральной прокуратуры, которое последними заявлениями в СМИ относительно экс-премьер-министра Юлии Тимошенко окончательно опозорило слово «прокуратура» и «правоохранительные органы» в Украине.

Также оппозиционные фракции настаивают на принятии постановления Верховной Рады относительно выполнения требований Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Мы убеждены: история войны всегда имеет одно и тоже окончание: политика оккупации по отношению к собственному народу (от кого она бы не шла) для инициаторов такой войны всегда заканчивается грустно и бесславно», - подчеркнул вице-спикер.

Подытоживая сказанное, Н.Томенко посоветовал Президенту Украины Виктору Януковичу на досуге пересмотреть книгу Нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха», которая учит, что «любой правитель, а особенно тот, из которого пытаются сделать диктатора, должен помнить, что даже безграничное время вечной и сладкой жизни при власти, чтобы не говорили подчиненные, имеет фатальную способность заканчиваться. А иногда достаточно быстро и достаточно трагично».